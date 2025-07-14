Офицер ВСУ: Даёшь террор аэропортов, чтобы российские элиты не летали в свой Египет

Вадим Москаленко.  
14.07.2025 20:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 376
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украине нужно значительно усилить воздушные атаки Московской и Ленинградской областей.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил замдиректора компании, производящей средства РЭБ, офицер ВВС Украины в резерве Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно значительно усилить воздушные атаки Московской и Ленинградской областей. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Операция «Паутина» набрала такую популярность за счёт большого количества средств поражения, которые были применены, за счёт наглости, с которой мы это сделали. Тем не менее, такие операции с меньшим размахом проводились и ГУРом, и другими нашими силами. Поэтому русским есть, к чему готовиться, тем более, то, что остановка российских аэропортов производит психологическое давление на русских, мы это видим.

И это является эффективным решением, например, в давлении на российскую элиту за счёт того, что они сейчас в летний период не смогут полететь в свой Египет или Таиланд. И это приведёт к психологическому давлению», – рассуждал укро-офицер.

«Самая главная задача сейчас для Украины – постоянная работа по Московской и Ленинградской области, тем более, что там есть большое количество военных объектов, по которым нужно работать. Думаю, что возможность нанесения таких постоянных ударов или даже с территории РФ привлечение разнообразных беспилотников, которые будут приводить к остановке работы аэропортов, и дальше будет и нам хорошо, и психологическим давлением на русских», – призывал Храпчинский.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить