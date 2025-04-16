Один народ: В России, как и на Украине, увеличился поток добровольцев на фоне слухов о скором мире
За последние месяцы в России увеличился поток добровольцев на фоне слухов о скором прекращении боевых действий, рассказал в своем блоге военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас он возрос, и я это связываю с тем, что людям почудился конец войны. Они считают, что потом не будет таких условий для службы на контракте… Сейчас набор добровольцев на контракт возрос», – сказал военкор.
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По его мнению, благодаря этому в ближайшее время можно не ждать таких мер, как всеобщая мобилизация.
«Поэтому я не скажу, что мы сейчас стоим на пороге второй мобилизации, пока с набором на контракт у нас есть люди. И это, кстати, отмечают и западные аналитики», – добавил Коц.
Ранее украинский политолог Руслан Бортник рассказывал, что некоторые граждане Украины, поверив в скорое успешное окончание переговоров РФ и Украины, спешат мобилизоваться в ВСУ, чтобы получить ветеранский статус, который в будущем должен обеспечить карьерный рост.
«Начали звучать смешные вещи. На фоне завышенных ожиданий говорят, что появилось больше добровольцев в военкоматах. Некоторые люди считают, что, поскольку завершение войны близко, это хорошая возможность послужить в Вооруженных силах, обрести авторитет, репутацию, социальные льготы на будущее», – говорил Бортник.
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