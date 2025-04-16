Один народ: В России, как и на Украине, увеличился поток добровольцев на фоне слухов о скором мире

Максим Столяров.  
16.04.2025 09:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 333
 
Дзен, Мобилизация, Россия, Спецоперация, Украина


За последние месяцы в России увеличился поток добровольцев на фоне слухов о скором прекращении боевых действий, рассказал в своем блоге военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас он возрос, и я это связываю с тем, что людям почудился конец войны. Они считают, что потом не будет таких условий для службы на контракте… Сейчас набор добровольцев на контракт возрос», – сказал военкор.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

За последние месяцы в России увеличился поток добровольцев на фоне слухов о скором прекращении...

По его мнению, благодаря этому в ближайшее время можно не ждать таких мер, как всеобщая мобилизация.

«Поэтому я не скажу, что мы сейчас стоим на пороге второй мобилизации, пока с набором на контракт у нас есть люди. И это, кстати, отмечают и западные аналитики», – добавил Коц.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник рассказывал, что некоторые граждане Украины, поверив в скорое успешное окончание переговоров РФ и Украины, спешат мобилизоваться в ВСУ, чтобы получить ветеранский статус, который в будущем должен обеспечить карьерный рост.

«Начали звучать смешные вещи. На фоне завышенных ожиданий говорят, что появилось больше добровольцев в военкоматах. Некоторые люди считают, что, поскольку завершение войны близко, это хорошая возможность послужить в Вооруженных силах, обрести авторитет, репутацию, социальные льготы на будущее»,  – говорил Бортник.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить