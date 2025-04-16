Один народ: В России, как и на Украине, увеличился поток добровольцев на фоне слухов о скором мире

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За последние месяцы в России увеличился поток добровольцев на фоне слухов о скором прекращении боевых действий, рассказал в своем блоге военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас он возрос, и я это связываю с тем, что людям почудился конец войны. Они считают, что потом не будет таких условий для службы на контракте… Сейчас набор добровольцев на контракт возрос», – сказал военкор.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По его мнению, благодаря этому в ближайшее время можно не ждать таких мер, как всеобщая мобилизация.

«Поэтому я не скажу, что мы сейчас стоим на пороге второй мобилизации, пока с набором на контракт у нас есть люди. И это, кстати, отмечают и западные аналитики», – добавил Коц.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник рассказывал, что некоторые граждане Украины, поверив в скорое успешное окончание переговоров РФ и Украины, спешат мобилизоваться в ВСУ, чтобы получить ветеранский статус, который в будущем должен обеспечить карьерный рост.