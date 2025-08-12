Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ни дня без пэрэмоги. Некие «неизвестные» замазали краской очередной символ Одессы — Тень Пушкина.

Это оригинальный арт-объект на пересечении Дерибасовской и Ришельевской, где в XIX веке находилась гостиница, в которой жил поэт. На тротуаре — тень человека размером около трех метров, гротескная, напоминающая ироничные автопортреты Пушкина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Идея создания Тени принадлежит еще одной легенде Одессы — известному краеведу Олегу Губарю, над смертью которого в 2021 году глумились нацисты, желая великому одесситу «земли стекловатой» за его здравые пророссийские убеждения.

12 лет назад нацистскую шваль просто выдавила полиция (тогда еще милиция), когда она пыталась помешать открытию инсталляции. Событие было приурочено к ежегодному литературному фестивалю «Пушкинская осень», он проходил в городе 17 лет, пройдет ли в этом году — не ясно… потому что Одессу насилует защищенный оружием и законом оккупант.

«Пушкин похоронен. Одесские коммунальщики помогли облакам взойти в небе. Тень Пушкина исчезла, и больше мы ее не увидим — всему московскому место на свалке, то есть в Московии, — зубоскалят мовные ведьмы из зондеркоманды «Робимо вам нерви».

В то же время одесские городские власти тотально саботируют процесс деколонизации и преданно защищают «русский мир». Впрочем, обещание пристреленного Демьяна Ганула выполнено.

Глумятся и гануловы прихлебаи с его аккаунтов:

«Тень Пушкина ушла вслед за русским кораблем. Все, что носит враждебную идеологию, должно быть убрано с улиц города».

Теперь понятно, какие «неизвестные» в очередной раз испаскудили память гения?!.

Правда, на месте преступления была демонстративно оставлена табличка ЖЭКа, якобы закрасившего Пушкина, с номерами телефонов, однако оказалось, что ни указанной конторы, ни означенных телефонов не существует в природе.

И вообще, городские власти всеми правдами и неправдами игнорируют законы о декоммунизации и деколонизации, отказываясь сносить памятники — это делают хунвейбины в вышиванках.

Как заявила пресс-секретарь Одесского горсовета Наталья Мальцева, «это имитация или акт вандализма. Мы написали заявление в полицию».

Зачем, спрашивается, в полицию — чтобы дать уродам орден?..

А помнится, когда собака помочилась на стенд с портретом мертвого ВСУшника, уже через час в двери ее хозяйки ломился наряд полиции. Будни оккупации, и этим все сказано.