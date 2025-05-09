Новый Папа Римский Лев XIV: кто он?

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Sky News публикует подробности о биографии, взглядах и послужном списке избранного вчера конклавом кардиналов в Ватикане нового римского Папы. Им впервые в истории стал представитель США, 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Прево, выбравший себе тронное имя Лев XIV.

В своей первой молитве с балкона собора Святого Петра он говорил о мире во всем мире и неоднократно возвращался к этой теме на протяжении всего выступления.

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Издание называет нового лидера католиков «компромиссным кандидатом», который продолжит политику своего предшественника Франциска.

Роберт Фрэнсис Прево родился в Чикаго и много лет проработал миссионером в Перу, имея гражданство этой страны. В 2023 году он был назначен кардиналом папой Франциском и возглавил дикастерию по делам епископов, занимая влиятельную должность, ответственную за выбор новых епископов по всему миру.

Новоизбранный Папа стал кардиналом только в 2023 году и не был одним из очевидных претендентов на должность главы Католической церкви. Также он не слишком много общался с журналистами и редко выступал на публике по ключевым вопросам Церкви, но некоторые его позиции известны. По сообщениям, новый папа очень близок к взглядам Франциска на вопросы окружающей среды, помощи бедным и мигрантам.

В 2024 году он сказал: «Епископ не должен быть маленьким принцем, сидящим в своем королевстве».

Он также поддержал позицию папы Франциска по поводу разрешения разведенным и вступившим в повторный брак католикам причащаться.

Однако он проявил весьма умеренную поддержку решения Франциска разрешить священникам благословлять однополые пары.

Время, проведённое им в Перу, также позволяет рассматривать его как более универсального кандидата, а не как американца, добавляет издание.

Во время одной из пресс-конференций в Ватикане он заявил: «Наша работа заключается в расширении нашего круга, мы хотим, чтобы все знали о нашем желании принять всех в церкви»

По информации ВВС, перед конклавом шли разговоры о том, что Католической церкви нужен человек, который продолжит наследие папы Франциска.

Предыдущий понтифик пытался не только обращаться к находящимся на периферии Церкви, но также стремился вести за собой широкий спектр людей, в том числе тех, кто с ним не соглашался.

Перед конклавом кардинал Прево рассматривался именно как кандидат, способный выполнить такую задачу: построить мосты между разными мирами.

Несмотря на американское происхождение нового Папы, администрации Трампа, очевидно, не будет с ним легко. Так, Reuters напоминает, что Лев XIV до избрания Папой Римским критиковал Трампа и Вэнса за их миграцонную политику.

В феврале текущего года он написал в сети сообщение с заголовком: «Джей Д. Вэнс ошибается: Иисус не просит нас классифицировать нашу любовь к другим».

В апреле отреагировал на встречу Трампа с президентом Сальвадора Букеле для обсуждения использования тюрьмы, где, вероятно, нарушались права человека, для заключения высылаемых из татов мигрантов. В комментарии он спросил: «Вы не видите страданий? Ваша совесть не тревожит?»