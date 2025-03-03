Новой британской помощи хватит лишь на месяц – Бутусов

Широко разрекламированная накануне очередная помощь Украине от Британии в виде 5 тысяч зенитных ракет придет еще не скоро.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идет о финансировании в объеме 1,6 миллиарда фунтов стерлингов. Сегодня министр обороны Рустем Умеров объяснил, о чем идет речь, на какие нужды будет идти этот британский кредит. На эти деньги будут произведены закупки 5 тысяч ракет перехватчиков и пусковых установок к ним, ракет LMM, то есть легких многоцелевых ракет, которые уже снабжались Великобританией в ограниченных количествах в 22-24 годах.

Ракеты могут применяться по наземным, по воздушным целям, они низкоскоростные и относительно дешевы. То есть Умеров подчеркнул, что это будет направлено на усиление украинской противовоздушной обороны. Что хочу сказать, друзья относительно этой поддержки. Во-первых, чтобы мы понимали, что такое британская помощь. На самом деле, на фронте это важно безусловно, но помощь нам нужна не только в виде этих ракет LMM.

На самом деле, российские оккупанты запустили только в прошлом месяце почти 4 тысячи ударных дронов и еще несколько тысяч разведывательных крыльев. Враг использует, возможно, одну-две тысячи разведывательных крыльев на фронте. То есть пять тысяч ракет LMM, которые будут изготовлены нескоро, на самом деле это такая месячная потребность, если на каждый российский «Шахед» тратить, то, в принципе, это на месяц боевых действий», – заявил Бутусов.