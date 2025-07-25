Никакого «грузинского сценария»! Глухая стена с РФ на долгие годы – бежавший из Киева Балашов

Вадим Москаленко.  
25.07.2025 13:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


В силу размеров и потенциала, Украину после прекращения боевых действий якобы не получится вести по «грузинскому сценарию».

Об этом в эфире видеоблога журналиста Всеволода Филимоненко заявил уехавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В силу размеров и потенциала, Украину после прекращения боевых действий якобы не получится вести...

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«Невозможно Украине пойти по грузинскому пути. Украина стоит на пороге прекращения огня, и договорённости между Россией и Украиной – между Россией и Украиной будет стоять жёсткая стена, долгие годы не будет никаких контактов после примирения, а границы будут охраняться. Все запреты на работу с РФ будут.

Поэтому никакого «грузинского сценария» не может быть – мы страны с разным потенциалом. Грузия – это 4,5 млн. человек, находится практически на границе с Россией, она очень зависима от России. А Украина на сегодняшний день вообще от России никак не зависит, кроме войны, и это страна всё-таки в 30 миллионов на сегодняшний день человек. Это совершенно разный потенциал», – заявил Балашов.

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