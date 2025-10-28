Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия наряду с украинской сегодня являются самыми боеготовыми в мире. Никакой накрашенный бородатый спецназ из западных стран, как бы красиво он ни выглядел, не способен провести эффективную наступательную операцию крупного масштаба.

Об этом в беседе с экс-аналитиком ЦРУ Ларри Джонсоном заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У европейских политиков и экспертов возникает иллюзия, что красивые накрашенные лица, большие бороды спецназа норвежцев или австрийцев – это большие войска, которые завтра захватят русских. Где-то на построении действительно выглядит красиво, но сейчас война совершенно другая. Любой танк на поле боя – это лакомство, десерт. Он будет уничтожен», – отметил он.