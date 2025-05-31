Нерадивый чиновник сорвал отдых детей участников СВО в Севастополе

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В Севастополе некомпетентные действия вице-губернатора Игоря Михеева и его протеже Екатерины Фидяевой могут привести к срыву отдыха в летних лагерях более 1000 детей, причем, половина из которых – из семей участников СВО.

Фидяева получила пост руководителя «Планеты Детства» – это структура, занимающаяся организацией оздоровительного отдыха в детских лагерях «Ласпи», «Горный» и т.п.

Однако отзывы о работе Фидяевой самые скверные – некомпетентность, непрофессионализм, конфликтует с коллективом.

Яркое свидетельство – за время ее работы уволилось больше половины сотрудников «Планеты Детства» (включая заместителей директора, главбуха, начальников лагерей).

Однако покровительство Михеева до недавнего времени обеспечивало дамочке неприкосновенность.

Теперь все может измениться – ГУ МЧС по Севастополю выяснило, что детские лагеря не готовы к началу работы. Выявлены многочисленные нарушения противопожарной безопасности.

Грубые проколы до последнего времени скрывались чиновниками, однако МЧС подало иск, и Гагаринский райсуд приял решение о виновности «Планеты Детства», а также приостановлении деятельности лагерей на 90 суток.

Фактически Фидяева с Михеевым подставили губернатора, ведь срыв детского отдыха неизбежно вызовет резонанс в Севастополе, что несет риски репутационных потерь градоначальника накануне выборов в сентябре 2025 года.

Представьте сами – разве возможно такое отношение к детям участников СВО в патриотической столице России?

К тому же, скандалы вокруг сомнительного распределения бесплатных путевок в детские лагеря при Михееве возникали не только в нынешнем году.

Скандал неизбежно приведет к кадровым перестановкам в Севастополе, ведь подобные инциденты, как правило, вызывают негативную реакцию со стороны администрации президента.

«ПолитНавигатор» будет следить за развитием ситуации.