«Непонятно, как быть и чего теперь ждать» – ВСУшник требует уволить генералов за профнепригодность

Украинских генералов и старших офицеров за ошибки в работе не увольняют, а продвигают вверх по карьерной лестнице.

Об этом на канале «Alpha media» заявил рядовой ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прослеживается очень сильно эта солидарность генеральская, когда за этих штабных они тянут до последнего. То есть, всех вот этих бестолковых из ОТУ, еще откуда, которых расформировали, давайте мы их куда-то пристроим. Они ведь там напакостничали? Куда их теперь? У нас вообще это от Совдепии еще тянется – и у нас, и у кацапов, к сожалению, в этом прям сходство капец какое. Набедокурил – и на повышение. Ну это просто трэш такой», – возмущался «Историк».