Немецкий Bild: «Переговоры идут через голову Украины и Европы. Это катастрофа. Путин выиграл эту войну»

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Комментируя состоявщийся телефонный разговор Трампа и Путина немецкий таблоид Bild стенает:

«Мы разобщены. У Европы не было стратегии для этой войны в течение трех лет, у Европы теперь нет стратегии для последствий. Это колоссальный провал».

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Профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала, комментируя в интервью Bild переговоры Трампа и Путина по Украине заявил, что «Путин выиграл эту войну».

Эксперт называет разворачивающийся ныне сценарий финализации украинского кризиса «апокалиптическим».

Созвон с Путиным и намерение Трампа немедленно начать мирные переговоры по Украине «стало неожиданностью не только для европейских стран, но и для президента Украины Владимира Зеленского, который узнал об этом уже после разговора», отмечает немецкий профессор.

«Переговоры ведутся через головы украинцев и европейцев. Европейцам не будет места за столом переговоров. Нам придется принять результат. И, к сожалению, похоже, это касается и Украины», — сетует он.

Масала уверен, что Путин постарается сохранить все приобретенные территории и избежать дальнейших экономических санкций.

Кроме того, заявления министра обороны США Пита Хегсета о том, что Европа теперь должна сама обеспечивать безопасность Украины, фактически означают выход США из конфликта, полагает эксперт.

«Путин будет хлопать в ладоши. Это лучшее, что могло с ним случиться. Европейские силы безопасности не остановят его от совершения еще одной атаки на остальную часть Украины через несколько лет. Таким образом, Путин выиграл эту войну. Он добился того, что американцы вышли из этого конфликта», — добавил Масала.

Обеспокоенность европейских заукраинцев понятна. Как подсчитали аналитики Bloomberg, на восстановление ВСУ потребуется около $175 млрд за десятилетие — в зависимости от состояния армии на момент соглашения и территории, которую ей предстоит удерживать.

Всего же послевоенная защита Украины обойдется Европе в $3,1 трлн в течение следующих 10 лет. Одно только содержание миротворческого контингента европейских войск обойдётся всего в $30 млрд за тот же срок. Все это деоает крайне нереалистичными раздающееся голоса «ястребов» в ЕС, призывающих к вводу войск и реализации собственной, отличной от США стратегии. На нее у Европы просто нет денег.

А вот Трамп своего не упустит. И его сегодняшний разговор со СМИ в Овальном кабинете Белого дома четко дал это понять. Как отмечает британская Financial Times со ссылкой на инсайдеров в среде европейских чиновников, Трамп требует от ЕС оплатить восстановление Украины и размещение на ее территории миротворцев.

«Трамп видит в нас деньги», — сказал один из собеседников газеты. По его мнению, США не видят роли для Европы, как равноправного игрока в решении важных геополитических вопросов.

Журналисты задали Трампу прямой вопрос: «Поддержали бы вы уступки Зеленским территориям или обмен территориями?»

«Ему придется сделать то, что он должен сделать. Но, знаете ли, его рейтинги в опросах не слишком высоки. Мягко говоря. У него есть страна, ее опустошили и атаковали. И он имеет армию – на самом деле, очень отважную. Несмотря на то что мы дали ему, на мой взгляд, 350 миллиардов долларов, это реальная цифра. Вы не слышите этого числа. А Европа дала, на мой взгляд, 100 миллиардов долларов, и они сделали это в форме ссуды. Мой министр финансов – в Украине, чтобы подготовить документ, в котором мы убедимся, что в какой-то форме получим эти деньги обратно. Мы обезопасим наши деньги. У них есть редкоземельные металлы, у них есть нефть и газ, и у них много других вещей, и мы просим безопасность для наших денег. Украина на это согласилась», – ответил Трамп.

«Это значит, что Украине больше не будут оказывать помощь?», – уточнили представители СМИ