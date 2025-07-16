«Не тот народ во Франции» – соратник воинственного Макрона скандально проговорился

Франция готова отправить свои войска на Украину, но только после полного прекращения там огня.

Об этом глава комитета по международным делам Национального собрания Франции Бруно Фукс сказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, это возможно только, если будет прекращение огня. Может быть, не мир, но полное прекращение огня и подписание соглашения. До прекращения огня это было бы невозможно даже для британцев и для немцев. С учетом общественного мнения, такое решение не будет принято. Даже парламент его не примет», – сказал Фукс.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон может принять сейчас любое решение, поскольку не собирается идти на выборы, однако помощь Украине имеет «внутренние политические ограничения во Франции». Поэтому пока власти страны ограничиваются тем, что «ищут бюджет для помощи».