«Не кредит, а грант»: Зеленский привел Украину к финалу сказки о золотой рыбке

В четвертый год своей войны Украина вступает с уставшим и разочарованным населением и властью, которую загнала в угол череда ее же собственных «гениальных» решений. Вчерашняя итоговая пресс-конференция Зеленского продемонстрировала это в полной мере.

Главный украинский начальник не выглядел человеком, уверенным в себе, хотя и натужно старался показать, что все по прежнему под контролем, а то, что мешает – просто некие мелкие досадные обстоятельства.

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Нет, вообще – смеяться в лицо опасности – хорошая штука. Но все же желательно, чтобы она была подкреплена хоть какой-то амуницией. То, что мы увидели – было похоже на смертельный номер без страховки. Редко когда увидишь, как человек столь целенаправленно и сосредоточенно роет сам себе могилу, пускай и всего лишь политическую.

Хотя, если отвлечься от демонстрируемой Зеленским на публику бравады и имитируемого его наемниками невиданного сплочения общества вокруг вождя, ситуация для Украины и вокруг нее хуже некуда.

В рамках используемой самими же украинскими пропагандистами линейки исторических аналогий «киевский Черчилль» оказался «киевским Бенешем» – с примерно похожим набором доступных опций. Ну, или если в более лайтовом варианте – румынским королем-диктатором Каролем Вторым накануне Венских арбитражей.

Последний пример – более подходящий как в смысле предполагаемых последствий для страны, так и в том смысле, что главными драйверами печального финала для Украины, как и для Румынии эпохи Интербеллума, стали не какие-то там враги, а самые что ни есть патентованные союзники. Тогда – Германия и Италия, а ныне – США Трампа.

В таких условиях, самое глупое что можно было сделать на месте Зеленского – это то, что он уже сделал. Фактически отказавшись от своих обязательств перед американцами. Так и сказал:

«Я не собираюсь признавать $500 млрд помощи от США. Нравится это кому-нибудь или нет. Я не признаю даже $100 млрд, мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант – это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты».

Очень смело. Но на месте Зеленского я бы с Трампом так не шутил. Во всяком случае не о деньгах. КВНовский номер на эту тему американский дедушка точно не оценит. Да что там Трамп – в наших собственных девяностых за куда меньшие суммы должников вывозили в лес и закатывали живьем в бетон.

А вот еще пассаж:

«Замороженные российские активы – это наши деньги. Именно наши деньги, а не наши с партнерами».

В этом месте вспоминается ныне забаненная на Украине советская киноклассика – как Папандопуло со Сметаной делили вещи из украденного чемодана:

«Это тебе, это снова тебе, это обратно тебе… Я себя не обделил?»

Впрочем, есть версия, что про украденные Европой русские деньги Зеленский вспомнил не просто так. Вот, что пишет, к примеру, постоялец СИЗО СБУ Александр Дубинский:

«Зачем Трампу соглашение на 500 млрд $ от Зеленского? Мое мнение – это юридическое обязательство нужно США, чтобы получить от РФ права на 300 млрд $ замороженных активов. На сегодня по международному праву Украина существует в границах 1991 года. То есть, подписывая соглашение на долю в 50% от всех ископаемых, США имеет права и на те из них, которые находятся на оккупированных территориях. Далее, эти права уступаются РФ – за 300 млрд $, из которых Штаты забирают 50%, а вторые 50% идут Украине – на восстановление. Это 150 млрд $, которые поступают в спецфонд под контролем США. 20-22% из этих денег будут потрачены на восстановление части территории Украины, оккупированной РФ (согласно доле их контроля). Около 120 млрд $ будут потрачены на подконтрольную часть. Еще 200 млрд $ – оформляются как долг Украины перед США. В счет будущих поступлений от нефтегаза».

В итоге украинский «нелох» не только отдаст Штатам активы страны, но еще и останется должен американцам.

Красивая схема, не поспоришь. И главное – весьма похожая на правду. Так что Зеленский может собой гордиться – в историю он войдет как человек, подведший свою страну к империалистическому разделу, подписавший самое кабальное и неравноправное соглашение с зарубежными партнерами за всю украинскую историю. И выплачивать его долги действительно будут десять поколений украинцев.

Еще не подписал, говорите? А куда ему деваться? Похоже, он и сам это понимает, когда, после твердого и решительно отказа «возвращать гранты», внезапно начинает оправдываться: мол, Украина готова возвращать помощь с процентами, но процент 100% слишком большой.

«То есть на каждый доллар США Украина должна вернуть два. Если это вынужденно и мы без этого не можем, наверное, мы на это должны идти. Но у меня вопрос. Логичный. И меня на него никто не может ответить. Когда США продают оружие Израилю, Катару, Саудовской Аравии, ОАЭ – зарабатывают ли они 100%?», – тут же жалуется он.

И вот в этих эмоциональных качелях – от угроз к жалобам и обратно – вся вчерашняя пресс-конференция. Жалкое и душераздирающее зрелище, как бы ни уверял сам Зеленский, что «все нормально», а он просто ждет встречи с Трампом.

Демонстрируемыми способами он ее вряд ли дождется. Единственное, на что он может реально рассчитывать – что, получив желаемое, американцы великодушно позволят ему не унижаться публично, а после подписи под документом еще раз выйти на публику с очередной духоподъемной речью о том, как лично он, Зеленский, смеясь в лицо опасности, в очередной раз прогнул под себя изменчивый мир.

За эти годы мы много раз слышали от Зеленского и Ко, что судьба Украины в ее собственных руках. Вот и сейчас, на вчерашней пресс-конференции, снова было заявлено о желании самим устанавливать условия мира.

Но устанавливать правила –значит быть связанным ответственностью за последствия, которые они повлекут. Зависимым от будущего. Принять результат своего выбора всегда тяжелее, чем покориться чужой воле.

Снова обратимся к Дубинскому:

«Есть ли шанс, что его пригласит Трамп? Да, если с собой Зеленский привезет не Ермака, а подписанный договор о минералах. В первой версии. Но тогда он может не возвращаться в Украину. Проблема Зеленского в том, что у него нет и не будет уже обратного хода с Трампом. У Трюдо – будет. У Шейнбаум – будет. У Шольца и Рютте – будет. У Зеленского – нет. Он перешел на личности. Как сделал это ранее с Путиным. Он лишний на переговорах этих двоих, потому что сделал все, чтобы его туда не позвали. Но сделал это так, чтобы его не звали уже никуда».

Все остальное, сказанное на вчерашней пресс-конференции только подтверждает эти нелицеприятные выводы. И мерзкие смехуечки при упоминании погибшего в Харькове американца Гонсало Лира, и детсадовского уровня встречные предложения уйти в отставку в обмен на членство в НАТО, и рассуждения об отсутствии планов сидеть в президентском кресле десятилетиями….

В конце концов, Зеленского не жалко. Каждый сам кузнец собственного счастья, каким бы оно ни было. Жалко Украину, оказавшуюся под руководством провинциальных актеров средней руки в финале пушкинской «Сказки о Золотой рыбке». Хорошая была страна.