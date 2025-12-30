Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После начала СВО проблема проведения исследований двойного назначения и существования американских военно-биологических лабораторий никуда не делась. Напротив, методы Запада в этой сфере на постсоветском пространстве становятся еще более изощрёнными и несут новые угрозы.

Так, с 2022 года исследовательские программы и оборудование из Украины были рассредоточены в Армению и под видом «ремонта» и «обновления» в Казахстан, а также в страны Восточной Европы и Юго-Восточной Азии, о чём мы уже писали неоднократно. То есть эти объекты Пентагона продолжают функционировать в других бывших советских республиках, только наращивая свою деятельность.

Тем временем в Министерстве войны США сменили тактику и пытаются внедрить новые программы двойного назначения через формально гражданские американские и международные организации, что происходило за последние несколько лет в Киргизии, Таджикистане и сейчас имеет место в Казахстане.

Например, совсем недавно в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби начал свою работу якобы «совместный» центр по исследованию цитоматрицы. Формально исследоваться будут опухолевые клетки, а в реальности создаётся дополнительное прикрытие и обоснование присутствие американских военных биологов.

Помимо этого в Казахстане продолжает действовать региональный офис Центров США по контролю и профилактике заболеваний в Центральной Азии (CDC/CAR), который является на самом деле координационным штабом DTRA министерства войны по управлению всеми объектами двойного назначения, «гражданскими» организациями и даже местных государственных НИИ, работавших по программам различных американских ведомств.

Практически Астана сейчас выступает в качестве полигона, форпоста и одновременно трамплина для военно-биологической экспансии Запада в Центральной Азии в целом. И даже система здравоохранения и нормативная база оказываются под внешним управлением, что даёт возможность янки внедрять этот успешный опыт по всему региону.

В итоге появилась реальная угроза создания лабораторий уже в Киргизии и Таджикистане, где основательно удобрена почва через такие «мирные» проекты и медицинские центры. В ответ на это Москва предприняла ряд действий по купированию такой опасности, что выразилось в подписания с Душанбе двустороннего межправительственного Меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Уже в августе в РТ состоялись межведомственные консультации, а в октябре Путин и Рахмон заявили о введении контроля над биологической безопасностью с участием российских коллег.

Практически был задан образец, к которому необходимо стремиться всем остальным республикам, чтобы обеспечить прозрачность – и закрыть у себя исследовательские программы двойного назначения со странами НАТО.

Ведь сейчас появляются новые риски из-за обозначившегося раскола внутри Запада, потому что помимо американцев свои исследовательские программы в ЦА и Закавказье имели военные биологи ФРГ, Великобритании и Франции. И в ситуации противоречий и конфликтов Брюсселя и Лондона с Вашингтоном, ситуация в этой сфере может выйти из-под контроля.

Те же британские спецслужбы могут инициировать преднамеренную «утечку» штаммов различных заболеваний из лабораторий и НИИ, чтобы дестабилизировать южные регионы и создать очаги напряжения на рубежах России и Китая.

Это снова поднимает остро вопрос активизации общественной кампании за закрытие лабораторий либо прекращение исследовательских программ совместно с Пентагоном и НАТО в Средней Азии, Закавказье и Монголии. Примером могут послужить активные действия партии «Солидарность во имя мира» против центра Лугара в Грузии и выступления Международной коалиции за закрытие лабораторий Запада.

В любом случае невозможно мириться с таким положением дел, которое усугубляется созданием военно-политического блока в рамках Организации тюркских государств и вовлечения в эту игру еще и Турции.