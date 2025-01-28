Найти и посадить всех авторов Будапештского меморандума – о чем Зеленский говорил в интервью Il Foglio

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Недавно освобожденная из иранской тюрьмы журналистка итальянской газеты Il Foglio Чечилия Сале взяа интервью у Владимира Хеленского, которое опубликовал в своем официальном аккаунте в соцсети он сам.

«У Зеленского его обычное измученное выражение лица, но говорит он энергичным тоном, который стал его визитной карточкой. Однако пока никто не знает мирного плана Трампа. Мы спрашиваем Зеленского, верит ли он, что у самого Трампа есть четкая стратегия. «Я думаю, что у него нет ясности в деталях. Почти все зависит от того, что мы, украинцы, можем обеспечить для своей защиты, потому что мы не повторим ошибок прошлого. И это также зависит от Путина — хочет ли он остановить вторжение. Я думаю, что нет», – говорится в материале, текстовая версия которого размещена на сайте издания, а видеоверсия – на ресурсах Банковой.

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Также в интервью Зеленский назвал «тупым» решение Украины отказаться от ядерного оружия в начале девяностых.

«Первая ошибка — это Будапештский меморандум 1994 года, когда Украина согласилась сдать свое ядерное оружие в обмен на гарантии США, России и Великобритании, что они будут защищать территориальную целостность Украины. Однако эти гарантии оказались пустыми. Это было абсолютно тупо, нелогично и очень безответственно», – говорит Зеленский и призывает «найти и посадить в тюрьму» тех, кто все это придумал.

«Если бы я и менял ядерное оружие, то менял бы на что-то очень сильное, что реально может остановить любого нападающего несмотря на его величие, на его территорию, на его армию и тому подобное», — добавил он.

По его мнению, Киеву нужно было обменять ядерное оружие на «реальные гарантии безопасности», которыми тогда и сейчас является членство Украины в НАТО.

Зеленский отметил, что он озвучил свою точку зрения на этот вопрос и президенту США Дональду Трампу.

«Я ему рассказывал, что мы поменяли ядерное оружие на войну», — сказал Зеленский. По его словам, Трамп заверил, что понимает его.

Зеленский всем своим видом дал понять, что считает Трампа склонным обманываться и легко манипулируемым политиком: «Мое послание Трампу было ясным: не позволяйте себя обмануть». По мнению Зеленского, Трамп, не любит, чтобы его перехитрили и когда он проигрывает, особенно восприимчив к такого рода аргументам.

Второй ошибкой Зеленский в интервью назвал минские соглашения. По его словам, они принесли пользу России, обеспечили Европе получение газа и оставили Украине лишь опцию продолжения войны.

«Если бы конфликт был заморожен сегодня — а это уже труднодостижимая цель, — украинцы снова оказались бы в опасности. Чтобы добиться прочного перемирия, Зеленский настаивает на более надежных гарантиях, чем те, которые не сработали в прошлом. Для него эти гарантии имеют только одно название: НАТО. Но членство в НАТО подразумевает не только слова; оно требует военных соглашений, американских баз на территории стран-членов, оружия американского производства и американских солдат. Перспектива того, что администрация Трампа вложит значительные средства в базы, оружие и войска для Украины, кажется маловероятной, даже в случае перемирия»,- говорится в материале.

«Мы спросили Зеленского, доверяет ли он альтернативным гарантиям, таким как совместный оборонный пакт с Великобританией, Польшей и странами Балтии. По его словам, «если американцы не будут участвовать, европейцы ни при каких обстоятельствах не возьмут на себя ответственность за то, чтобы остановить русских».

Он указывает на пример UNIFIL, международных миротворческих сил, которые не смогли предотвратить новую войну на границе Израиля и Ливана.

Наконец, Зеленский признал «недостаточной» мобилизацию на Украине людей старше 25 лет для обеспечения потребностей фронта.

«В соответствии с законодательством сейчас мобилизуются люди старше 25 лет. Мобилизация идет, и она мобилизует достаточно большое число людей в этом возрасте. Они имеют ротации и отпуска, но, безусловно, этого недостаточно», – сказал он.

В контексте ротаций на фронте Зеленский признал, что такой запрос военнослужащих есть, однако в условиях военного положения Украина мобилизует все имеющиеся ресурсы: