«Нагоним страху на русских!» – в Киеве хотят расширить подрывы дамб в России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские террористы должны продолжать взрывать дамбы российских водохранилищ, чтобы запугать местное население.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Направление на Волчанск, после подрыва Белгородского водохранилища, был сброс воды, и она подтопила левый берег Северского Донца. Россияне там сейчас лягушек и раков ловят. Идёт психологическая операция, очень хорошая и толковая. Я поддерживаю такого рода операции», – сказал Свитан.

Он подчеркнул, что таким образом ВСУ и ГУР «нагоняют страху» на население приграничных регионов России.

«Одно только упоминание о Силах беспилотных систем Украины уже нагоняет страху на россиян. И Мадяр, который сейчас рулит этими системами, работает хорошо. Достаточное количество беспилотников и пилотов даст возможность создать реальную килл-зону на 30-40 километров. Ни одна российская железка не проскочит. Но это если будет достаточное количество дронов и личного состава», – добавил укро-полковник.

Отметим, что основной ущерб Белгородскому водохранилищу был нанесен ракетами Хаймарс.