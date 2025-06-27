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Иностранные наемники все менее охотно едут воевать на стороне ВСУ из-за крайне высоких потерь.

Об этом в эфире видеоблога Baltnews заявил российский военкор Евгений Поддубный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас киевский режим не так успешно привлекает наемников, как, например, в первые месяцы специальной военной операции, объясняется в первую очередь огромными потерями среди наемников. Когда различного склада характера и ума люди принимают решение, что они едут воевать на стороне неонацистского киевского режима, а мотивация разные абсолютно – и авантюристы, и псы войны, наемники в чистом виде, и преступники, которые убегают от наказания в своих родных странах, и идейные неонацисты, и просто русофобы, которые очень хотят поубивать русских.

В общем, большая масса людей, многие из которых имеют опыт боевых действий, но вот ни один опыт боевых действий не даёт этим наёмникам представление о том, что их ждёт при боестолкновениях с российской армией. И огромные потери, которые последовали после формирования наемнических подразделений из иностранцев на Украине, значительно сократили поток желающих зарубежных товарищей приехать на Украину», – заявил Поддубный.