«Надо продолжать войну, чтобы обрушить рейтинги Путина» – экс-командующий НАТО

Запад должен продолжать спонсировать войну против России, чтобы заставить Кремль пойти на всеобщую мобилизацию, и обрушить рейтинги Владимира Путина. Об этом в эфире американского канала «News nation» заявил экс-главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Филип Бридлав, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, стоит ли продолжать войну, если Россия остаётся сильной.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Хочу возразить вам по поводу того, что Украина исчерпает свои ресурсы раньше России. Если посмотреть на цифры, то это очевидно. Но если взглянуть на политическую ситуацию для господина Путина, то он сделал все возможное, чтобы избежать новой мобилизации, потому что теперь ему придется отправлять людей в Москву и Санкт-Петербург. До этого он набирал большую часть своей армии на востоке Урала и в небольших регионах России. Но когда ему придется отправлять людей в крупные города?» – сказал Бридлав.