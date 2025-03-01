«Надо продолжать войну, чтобы обрушить рейтинги Путина» – экс-командующий НАТО

Константин Серпилин.  
01.03.2025 18:43
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, НАТО, Россия, Спецоперация


Запад должен продолжать спонсировать войну против России, чтобы заставить Кремль пойти на всеобщую мобилизацию, и обрушить рейтинги Владимира Путина. Об этом в эфире американского канала «News nation» заявил экс-главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Филип Бридлав, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, стоит ли продолжать войну, если Россия остаётся сильной.

Запад должен продолжать спонсировать войну против России, чтобы заставить Кремль пойти на всеобщую мобилизацию,...

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«Хочу возразить вам по поводу того, что Украина исчерпает свои ресурсы раньше России. Если посмотреть на цифры, то это очевидно. Но если взглянуть на политическую ситуацию для господина Путина, то он сделал все возможное, чтобы избежать новой мобилизации, потому что теперь ему придется отправлять людей в Москву и Санкт-Петербург.

До этого он набирал большую часть своей армии на востоке Урала и в небольших регионах России. Но когда ему придется отправлять людей в крупные города?» – сказал Бридлав.

«Это важно, потому что он потеряет поддержку населения, когда ему придется отправлять людей в эти крупные города и забирать их оттуда. И помните, что именно москвичи чуть не уничтожили его в 2014 году, и он не хочет, чтобы сейчас у него было много потерь из-за них. Так что все не так просто, как кажется», – подытожил генерал, очевидно, подразумевая протесты либералов, которые тайно поддерживали западные посольства.

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