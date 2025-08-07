Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Возможная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом вряд ли закончит войну, но выведет Россию из политической изоляции среди западных политиков.

Об этом на канале «NewsNation» заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Меня беспокоит, что встреча лидеров может стать большой победой для Путина. Если он встретится с Трампом, это нарушит бойкот, который западные лидеры уже на протяжении трёх лет поддерживают, отказываясь встречаться с Путиным», – сказал Пайфер.

Экс-посол подчеркнул, что даже если два лидера достигнут каких-то соглашений, украинские националисты их саботируют.