Нацист Сиротюк: В тылу уже ни во что не ставят ВСУшников

Тарас Стрельцов.  
15.06.2025 16:59
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сопротивление, Украина


Боевиков ВСУ «уважают» только запуганные работники сферы услуг в прифронтовых населённых пунктах.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-депутат Верховной рады, член запрещенного в РФ нацистского «Легиона Свободы», главный сержант роты огневой поддержки 5 ошб ВСУ Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевиков ВСУ «уважают» только запуганные работники сферы услуг в прифронтовых населённых пунктах. Об этом...

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«Если в начале войны мы видели, с каким восторгом относились к военным, то сейчас уважение к военным сохраняется по линии фронта. Вот, здесь я вижу – на Донбассе от людей, от магазинов, от «Новой почты» я это вижу. А в тылу уже какое-то такое впечатление, что, хлопцы, вы там – это ваше дело, а здесь наше дело.

Очень беспокоит, что часть общества позволяет себе какие-то неуважительные выходки в отношении армии, что солдаты уже вынуждены писать «мы не ТЦК». Так быть не должно. Здесь должно включиться не только общественно-моральное принуждение, но и карающая рука государства», – возмущался Сиротюк.

Он потребовал усилить репрессии против всех, кто критикует методы людоловов из ТЦК.

«Это постсовковое население. Если бы они попали в СИЗО по делу «госизмена», то на Украине не было бы ни одного выступления против мобилизации. А у нас это хулиганка, это 3-5 лет, в отличие от России.

Поэтому никто не отвечает за свои слова. Даже некоторые народные депутаты из некоторых якобы оппозиционных проукраинских фракций позволяют себе позорные заявления», – злился бандеровец.

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