На Западе просчитали три сценария окончания войны и послевоенного будущего для Украины

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Пока Россия готовится выставить Украине свои условия перемирия, Киев работает над встречей Зеленского и Путина, а на Западе проталкивают перенос переговоров из Стамбула в Ватикан, связанный с известной инвестиционно-банковской группой влиятельный западный аналитический центр JPMorgan Chase Center for Geopolitics презентовал широкой публике тезисы своего доклада с интригующим название «Финал конфликта Россия – Украина и будущее Европы».

Авторы доклада Дерек Чоллет и Лиза Сойер – не какие-то кабинетные теоретики, а люди с внушительным опытом работы в Госдепе США, Пентагоне, Белом доме, Конгрессе и так далее.

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Основной прогноз их прогноз состоит в том, что украинский конфликт финализируется по аналогии с корейским пятидесятых годов минувшего столетия. Аналитики называют это «лучшим сценарием» из всех возможных». Естественно, с западной точки зрения. Вероятность сценария «Южная Корея» оценивается ими в 15%. Ниже – основные параметры этого сценария.

«Зеленский не добьётся ни членства в НАТО, ни полного восстановления территории Украины. Но если ему удастся добиться размещения в Украине европейских «сил триггера» (tripwire force) при поддержке США в виде гарантий безопасности, военной помощи и разведки, то 80% страны, находящейся под контролем Киева, будет развиваться стабильно, демократично и с перспективой процветания», – говорится в докладе.

При этом, «использование Западом около $300 млрд замороженных российских суверенных активов дало бы мощный импульс для восстановления Украины», – считают авторы.

Предпосылки для такого варианта развития, который авторы называют «Сценарий перемирия» (с таймингом до конца II квартала 2025 года), такие:

— Европа сталкивается с нехваткой оружия

— У Украины не хватает солдат

— США теряют терпение

— Трансатлантическое единство слабеет.

«На этом фоне Зеленский, вероятно, будет вынужден принять соглашение, которое заморозит боевые действия, но не завершит войну. Но Россия также не способна на устойчивое наступление — при текущем темпе продвижения ей потребуется 118 лет, чтобы захватить всю Украину», – прогнозируют в JPMorgan Chase Center for Geopolitics.

В любом случае, если верить этим прогнозам, то 2025 год — это однозначно год переговоров. «Конец игры близок», – уверенно вангуют авторы доклада.

Устойчивость достигнутого в результате таких маневров мира зависит, по мнению аналитиков, от двух факторов:

– Удовлетворённость Путина уступками Украины и Запада

– Надёжность гарантий безопасности, предотвращающих возобновление боевых действий и обеспечивающих уверенность Украины в восстановлении.

Причем, пишут аналитики, чем слабее гарантии Украине – тем больше уступок от нее потребуется: нейтралитет, демилитаризация, разоружение, уступка территорий и тд.

В связи с этим аналитики описывают три возможных сценария для украинского среднесрочного будущего:

Сценарий 1. «Израиль» (с вероятностью 20%)

— Постоянная военная и экономическая помощь;

— Нет иностранных войск;

— Украина превращается в «крепость»;

— Постепенно создаёт свой сдерживающий потенциал;

— Но угроза войны остаётся.

Сценарий 2: «Грузия» (вероятность 50%). Этот вариант представляется авторам наиболее вероятным.

— Нет иностранных войск и слабая поддержка со стороны Запада;

— Дестабилизация, стагнация, падение инвестиций;

— Отказ от евроинтеграции;

— Дрейф в сферу влияния России.

Пример Грузии:

— После войны 2008 года – помощь без гарантий безопасности;

— Влияние пророссийского олигарха, «закон об иностранных агентах»;

— 15% ВВП – переводы из России;

— Углубление экономических связей с РФ

— Потенциальная аналогия с Украиной: ограничение армии, отток беженцев, рост зависимости от РФ.

Наконец, третий сценарий для Украины после подписания перемирия под условным названием «Белоруссия». По мнению аналитиков, он сегодня самый маловероятный – с вероятностью всего 15% и такими параметрами:

— США отказываются от поддержки;

— Европа не способна компенсировать;

— Россия требует капитуляции Украины;

— Страна превращается в вассальное государство.;

— Победа России, раскол Запада, крах мирового порядка, сложившегося после 1945 года.