На Украину продолжают ехать наемники, но спесь с них быстро спадает – офицер СБУ

Иностранные наемники приезжают на Украину за легкими деньгами.

Об этом в эфире канала «NewsBy» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует целый нацистский интернационал, их реально много, и они сплоченные, и они очень поддерживают тесные связи. Был период, когда в «Азове»… он являлся штатным подразделением Национальной гвардии, у него по штату было около 980 человек, а де-факто где-то 2,5 тысячи человек. Еще полторы тысячи – это были люди сверх нормы, официально в Национальной гвардии про них и не знали ничего, они получали удостоверение, которое подписывал им командир «Азова» Андрей Билецкий, и они реально проходили боевую подготовку, боевое слаживание, даже участвовали в боевых действиях», – сказал офицер.

По его словам, речь идет о сотнях и тысячах таких людей по всему миру. При этом самая многочисленная группа – пытающиеся заработать.