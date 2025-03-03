На Украину продолжают ехать наемники, но спесь с них быстро спадает – офицер СБУ

Анатолий Лапин.  
03.03.2025 10:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Иностранные наемники приезжают на Украину за легкими деньгами.

Об этом в эфире канала «NewsBy» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Иностранные наемники приезжают на Украину за легкими деньгами. Об этом в эфире канала «NewsBy» заявил...

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«Существует целый нацистский интернационал, их реально много, и они сплоченные, и они очень поддерживают тесные связи. Был период, когда в «Азове»… он являлся штатным подразделением Национальной гвардии, у него по штату было около 980 человек, а де-факто где-то 2,5 тысячи человек. Еще полторы тысячи – это были люди сверх нормы, официально в Национальной гвардии про них и не знали ничего, они получали удостоверение, которое подписывал им командир «Азова» Андрей Билецкий, и они реально проходили боевую подготовку, боевое слаживание, даже участвовали в боевых действиях», – сказал офицер.

По его словам, речь идет о сотнях и тысячах таких людей по всему миру. При этом самая многочисленная группа – пытающиеся заработать.

«Сначала это были, грузины, поляки, прибалты, хорваты, более-менее страны, у которых низкий уровень жизни, ну и плюс, естественно, страны, которые сильны русофобскими настроениями. Британия, та же Франция, США, Канада, -очень много канадцев было, потом основной вектор сместился на Латинскую Америку. В основном Колумбия, потому что там очень много людей, которые прошли специальную подготовку, но сейчас там как бы стали не нужны. И вот они едут на Украину, где им в принципе платят по меркам Латинской Америки неплохие деньги. Их очень много. Но очень быстро спесь с них слетает. Они быстро понимают, что опыт и навыки войны в Афганистане и Ираке не имеют никакого значения в войне на Украине, потому что совсем другая война», – заявил Прозоров.

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