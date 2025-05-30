Зеленский не хочет никакого мира, но вынужден говорить о нём, потому что это хотят слышать на Западе.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил объявленный Россией в розыск националист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Зеленский хочет только две вещи – больше оружия от наших западных партнеров и больше санкций против России от западных партнеров. Но поскольку сейчас возникла такая отвратительная мода говорить о мире с людоедами, то он тоже вынужден говорить о том, что он надеется на завершение войны даже без нашей победы, и всякие такие вещи, которые хотят слышать на Западе», – сказал Корчинский.