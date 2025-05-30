На Украине проболтались: Зеленский хочет не мира, а нового оружия
Зеленский не хочет никакого мира, но вынужден говорить о нём, потому что это хотят слышать на Западе.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил объявленный Россией в розыск националист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я думаю, что Зеленский хочет только две вещи – больше оружия от наших западных партнеров и больше санкций против России от западных партнеров. Но поскольку сейчас возникла такая отвратительная мода говорить о мире с людоедами, то он тоже вынужден говорить о том, что он надеется на завершение войны даже без нашей победы, и всякие такие вещи, которые хотят слышать на Западе», – сказал Корчинский.
«Но на самом деле мы должны понимать, что когда Зеленский говорит о мире, на самом деле он говорит об оружии и санкциях. И я думаю, что мы все его поддержим. Нам нужно оружие и санкции. Чем больше оружия, чем больше санкций, тем быстрее будет мир», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: