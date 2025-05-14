На Сумском направлении ВСУшники считают себя смертниками

Вадим Москаленко.  
14.05.2025 08:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Попавшие на передовую украинские военнослужащие уже не надеются на выживание.

Об этом на заседании украинского парламента заявила скандальная львовская националистка, депутат Верховной рады София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Попавшие на передовую украинские военнослужащие уже не надеются на выживание. Об этом на заседании...

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«Вчера имела возможность разговаривать со своими подопечными военнослужащими на Сумском направлении. И они, воюющие с 14-го года, заявили, что, наверное, они все смертники, потому что так много московских дронов, так много московской техники и так нулёво их обеспечивает наше государство», – сказала Федина.

Она пожаловалась, что вместо своих обязанностей Зеленский занимается политиканством, борьбой с оппозицией и воровством.

«Также всячески ограничивает финансирование ВСУ. Вчера на Согласительном совете снова подняли вопрос, чтобы был рассмотрен законопроект о передаче военного НДФЛ в размере 30% напрямую боевым бригадам. Но «слуги» офиса отказались поддержать этот вопрос.

Также поднимался вопрос о том, что все средства, которые получает украинское государство от соглашения о недрах, должны быть направлены именно на нужды ВСУ напрямую. И опять же «слуги» офиса заблокировали этот вопрос. Власть просто дала приказ сегодня убивать наших военных», – возмутилась депутат.

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