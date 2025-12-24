Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В условиях угрозы тотального блэкаута в Киеве запустили духоподъемную акцию «Свет держится», спроецировав этот лозунг и желто-голубые картинки на монумент Родина-Мать, с которого ранее бандеровские власти сбили советский герб, заменив его самостийным трезубцем.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», инициатором стала принадлежащая олигарху Ринату Ахметову (в списке террористов в РФ, спонсор запрещенного нацистского «Азова») энергетическая компания ДТЭК, директор которой буквально накануне жаловался, что не успевает восстанавливать объекты, поврежденные российскими ударами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Акция наверняка вызовет раздражение населения, большая часть которого живет в режиме жестких ограничений подачи света, напомнил политолог Армен Гаспарян.