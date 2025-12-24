«На страдания населения – плевать»: В наполовину обесточенном Киеве подсветили осквернённую Родину-мать

Анатолий Лапин.  
24.12.2025 13:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 342
 
Киев, Украина, Энергетика


В условиях угрозы тотального блэкаута в Киеве запустили духоподъемную акцию «Свет держится», спроецировав этот лозунг и желто-голубые картинки на монумент Родина-Мать, с которого ранее бандеровские власти сбили советский герб, заменив его самостийным трезубцем.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», инициатором стала принадлежащая олигарху Ринату Ахметову (в списке террористов в РФ, спонсор запрещенного нацистского «Азова») энергетическая компания ДТЭК, директор которой буквально накануне жаловался, что не успевает восстанавливать объекты, поврежденные российскими ударами.

Акция наверняка вызовет раздражение населения, большая часть которого живет в режиме жестких ограничений подачи света, напомнил политолог Армен Гаспарян.

«Украина – классический пример ярмарки тщеславия. Нет денег бюджетникам, зато увеличивают средства для проведения «потужных» марафонов. Не хватает электроэнергии – будут подсвечивать героическими лозунгами один из символов Киева. Все это делается для картинки.

А люди с их проблемами… Вот там, в Одессе, колоссальные сложности с энергетикой, в Харькове, – но они же неинтересны. «Потужный марафон» об этом не расскажет, а вот эту картинку можно будет показать.

Опять же, экспортный вариант – европейские СМИ с удовольствием покажут. Никто же не будет демонстрировать страдания людей, правда? А надо показывать о том, что страна живет, страна верит в перемогу, все замечательно. Как было всё время медиа-сопровождение на первом месте, так оно и остается», – заявил Гаспарян в комментарии «ПолитНавигатору».

