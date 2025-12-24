Топ-менеджер Ахметова жалуется британцам: Русские раньше так не били, запасы исчерпаны!

Анатолий Лапин.  
24.12.2025 09:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1293
 
Дзен, Украина, Энергетика


Удары ВС РФ по объектам украинской энергетики стали настолько мощными, что восстановление осуществляется гораздо тяжелее, чем в прошлом году.

Об этом в эфире британского телеканала ВВС пожаловался гендиректор компании ДТЭК Максим Тимченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары ВС РФ по объектам украинской энергетики стали настолько мощными, что восстановление осуществляется гораздо...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Суть в том, что россияне начали настолько массированные и интенсивные атаки на все электростанции, которые мы эксплуатируем, что мы просто не успеваем восстанавливаться после таких ударов.

Начиная с конца сентября идут такие волны атак дронами, крылатыми и баллистическими ракетами, – всеми типами вооружений, особенно на электростанции вблизи линии фронта. В этом году нам значительно сложнее восстанавливать мощность, чем даже год назад.

Сейчас главная проблема-это найти оборудование для того, чтобы заменить то, что было полностью уничтожено. Раньше мы могли перебрасывать оборудование с одной электростанции на другую. Но сегодня, к сожалению, запасы оборудования, которые были в нашем распоряжении, фактически исчерпаны. Именно поэтому ситуация очень сложная, и мы видим отключение электроэнергии», – заявил Тимченко.

Компания ДТЭК, которой он управляет, принадлежит главному украинскому олигарху Ринату Ахметову (внесен в список террористов в РФ). После 2014 года он предал родной Донбасс и начал спонсирование нацистского формирования «Азов» (запрещен в РФ), используя его как «крышу».

Вотчиной «Азова» на протяжении лет считался Мариуполь, где Ахметов владел металлургическими заводами-гигантами.Источник: ПолитНавигатор

Источник: ПолитНавигатор

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить