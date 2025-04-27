На иноагентском «Дожде» благословляют гейские случки в прямом эфире и под громкие визги

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Некий Денис Хатулев написал в прямой эфир телеканала-иноагента «Дождь», чтобы сделать предложение своему гомосексуальному партнеру.

На «Дожде» шел телемарафон, посвященный собственному 15-летию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы непременно дождемся и непременно вернемся. Андрей, ты станешь моим мужем?», – написал Хрулев своему гей-партнеру, который, как и он, находится в эмиграции.

Услышав «предложение» три ведущих дождя не смогли сдержать восторженных криков.

«Андрей, я уже в слезах, как будто это мы с Катей и Юлей делаем вам предложение. Очень надеемся, что вы его примете. Пишите нам еще, как у вас дальше дело было», – обратилась к гомосексуалисту иноагентка и русофобка Анна Монгайт.

«Нам ничего крепкого не налили», – возмутилась иноагентка и русофобка Екатерина Катрикадзе и прихлебнула воду из стакана.

А иноагентка и русофобка Юлия Таратута пообещала, что «Дождь» гомосексуалистов не подведет.

Положительный ответ Андрея на заключение садомического союза был получен и озвучен в эфире через час. В это время Котрикадзе красила волосы Монгайт за 850 тыс руб. Ведущие выполняли желание своих телезрителей за деньги, чтобы заработать на канал. Еще одному ведущему сбрили усы за 2,3 млн. руб.

«Андрей согласился!», – кричала Таратута.

Котрикадзе и Монгайт прервали окрашивание и радостно завизжали.

«Андрей, спасибо, что вы это сделали, пока мы еще были в эфире», – сказала Монгайт.

«Поздравляем! «Дождь» рядом», – присоединилась к ней Котрикадзе.

«Аня посвящает эту розовую прядь вам», – резюмировала Таратута.

«Дождь» давно и последовательно поддерживает запрещенное в России ЛГБТ и периодически сопровождает свое вещание вывешиванием его эмблемы – радужного флага. В декабре 2022 года телеканал таким образом протестовал против принятия парламентом России закона против пропаганды ЛГБТ и трансгендерного перехода. В ноябре 2023 года – против искового заявления Минюста РФ о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским.