«Мясник» Сырский готовит новое массовое убийство украинских солдат
Переход на новую корпусную систему ВСУ позволит украинской армии перейти в контрнаступление.
Об этом на встрече с украинскими СМИ заявил главком ВСУ Александр Сырский.
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Его идея вызвала непонимание даже у украинских националистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Так, самоубийственным такой шаг в своем видеоблоге назвал экс-депутат Верховной рады, в прошлом активный АТОшник и нацист Игорь Мосийчук:
«Если это такие наступления и такие операции, как курская авантюра будут, автором которой является в том числе Сырский, где он отправил фактически на смерть десятки тысяч украинских воинов, проявив себе как настоящий мясник… Ну у нас нет обороны устойчивой, нам нужно строить линии обороны, а он рассказывает о контрнаступлениях. Это политическое решение, направление на срыв любых возможных мирных переговоров. И принимал это решение лично Владимир Зеленский».
Раскритиковал идею украинского главкома в своем блоге и киевский политолог Павел Себастьянович.
«То есть тот опыт с «линией Суровикина» ничему не научил наших командиров. Какое на хрен контрнаступление? Ну серьезно! Сейчас линия фронта постоянно движется в сторону Киева, мы не сдерживаем врага. То есть нужно сделать что-то, чтобы сдержать это наступление. Сдержать и уничтожить как можно больше русских. То есть победа – это разгром вражеской армии. В какое контрнаступление хотите идти, Сырский? С чем? Для чего?», – недоумевает Себастьянович.
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