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Переход на новую корпусную систему ВСУ позволит украинской армии перейти в контрнаступление.

Об этом на встрече с украинскими СМИ заявил главком ВСУ Александр Сырский.

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Его идея вызвала непонимание даже у украинских националистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, самоубийственным такой шаг в своем видеоблоге назвал экс-депутат Верховной рады, в прошлом активный АТОшник и нацист Игорь Мосийчук:

«Если это такие наступления и такие операции, как курская авантюра будут, автором которой является в том числе Сырский, где он отправил фактически на смерть десятки тысяч украинских воинов, проявив себе как настоящий мясник… Ну у нас нет обороны устойчивой, нам нужно строить линии обороны, а он рассказывает о контрнаступлениях. Это политическое решение, направление на срыв любых возможных мирных переговоров. И принимал это решение лично Владимир Зеленский».

Раскритиковал идею украинского главкома в своем блоге и киевский политолог Павел Себастьянович.