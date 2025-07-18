«Мы все сейчас сконцентрированы на увеличении ударов вглубь России» – советник Ермака

Вадим Москаленко.  
18.07.2025 22:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украина должна наращивать интенсивность по российским тылам, чтобы запугать население и разрушить инфраструктуру.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна наращивать интенсивность по российским тылам, чтобы запугать население и разрушить инфраструктуру. Об...

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«Без переноса войны на территорию России, без масштабирования войны на территории России – никакого финала не будет. Санкции – это обезжиривание России, чтобы они не могли финансировать войну, а объемные удары – это разрушение инфраструктуры войны и изменение социальных настроений в России.

Соответственно, удары по военным производствам на территории России должны быть масштабированы. Для этого нужны соответствующие инструменты.

Часть этих инструментов, порядка 40% инструментов, мы изготавливаем сами, это ракеты и дроны, и мы их используем по прямому назначению. Любой военный завод в России безусловно должен быть разрушен. И это Украина делает», – сказал Подоляк.

«Но тут вопрос в скорости разрушения, и объемах разрушения. Россия все-таки это большая страна, гигантская с точки зрения вот этой примитивной ресурсности. И это все нужно масштабировать.

И, соответственно, мы с нашими партнерами об этом постоянно говорим. Первое – санкции для обезжиривания России. Без этого Россия просто будет дальше финансировать войну и зарабатывать. А второе – это резкое наращивание дальнобойных ударов по территории России. Вне зависимости от места расположения, заводы должны быть уничтожены. Вот, собственно, на этом и концентрируемся», – утверждал он.

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