Мы уже проиграли войну системно, хоть еще держим фронт – замкомбата ВСУ

Анатолий Лапин.  
15.04.2025 12:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украина уже по факту проиграла эту войну России, уступив ее в соревнованиях систем. Хотя ВСУ все еще и продолжают удерживать фронт, переломить ситуацию в свою пользу у них не получится.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил замкомандира батальона ВСУ Дмитрий Глущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже по факту проиграла эту войну России, уступив ее в соревнованиях систем. Хотя...

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«На сегодняшний день, я могу вам констатировать, что благодаря вот этой мобилизации война у нас сегодня проиграна. И она проиграна в тылу. Потому как война — это, прежде всего, война логистик, это война систем. Мы проиграли войну системно. Фронт мы держим, мы эффективно работаем, но тыл мы проиграли.

Мы проиграли коррупции, проиграли неэффективности. И на сегодняшний день, сколько ни дай денег нашей стране, все сбросятся вместе с Китаем, просто просрут эти ресурсы, кто-то купит себе золотую яхту или какую-то золотую херню, или золотой остров. И поэтому при такой организационной структуре мы не сможем выиграть военных соревнований», – заявил Глущенко.

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