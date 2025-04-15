Мы уже проиграли войну системно, хоть еще держим фронт – замкомбата ВСУ
Украина уже по факту проиграла эту войну России, уступив ее в соревнованиях систем. Хотя ВСУ все еще и продолжают удерживать фронт, переломить ситуацию в свою пользу у них не получится.
Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил замкомандира батальона ВСУ Дмитрий Глущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На сегодняшний день, я могу вам констатировать, что благодаря вот этой мобилизации война у нас сегодня проиграна. И она проиграна в тылу. Потому как война — это, прежде всего, война логистик, это война систем. Мы проиграли войну системно. Фронт мы держим, мы эффективно работаем, но тыл мы проиграли.
Мы проиграли коррупции, проиграли неэффективности. И на сегодняшний день, сколько ни дай денег нашей стране, все сбросятся вместе с Китаем, просто просрут эти ресурсы, кто-то купит себе золотую яхту или какую-то золотую херню, или золотой остров. И поэтому при такой организационной структуре мы не сможем выиграть военных соревнований», – заявил Глущенко.
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