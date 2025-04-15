Мы уже проиграли войну системно, хоть еще держим фронт – замкомбата ВСУ

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Украина уже по факту проиграла эту войну России, уступив ее в соревнованиях систем. Хотя ВСУ все еще и продолжают удерживать фронт, переломить ситуацию в свою пользу у них не получится.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил замкомандира батальона ВСУ Дмитрий Глущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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