Даже в тех сферах, где украинская армия в начале СВО имела сильные позиции, она теперь проигрывает. Покровск может быть потерян уже до конца августа из-за успешной тактики ВС России.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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