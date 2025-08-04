Мы проигрываем даже там, где в начале были сильны – садист из ВСУ

Анатолий Лапин.  
04.08.2025 09:31
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Даже в тех сферах, где украинская армия в начале СВО имела сильные позиции, она теперь проигрывает. Покровск может быть потерян уже до конца августа из-за успешной тактики ВС России.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже в тех сферах, где украинская армия в начале СВО имела сильные позиции, она...

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«Мы даже там, где выигрывали еще два-три года назад, в частности в дронах и роботизированных системах, сейчас проигрываем, потому что нет системности, нет стратегичности, нет финансирования именно в те сферы, которые наиболее нужны. Потому что выигрывают не новые разработки, а их масштабирование и быстрая адаптация к требованиям войны.

Если сейчас мы в течение августа потеряем Покровск, это будет очередной каплей в море, которая будет свидетельствовать о неэффективности власти. Потому что в отличие от Бахмута, который просто «Вагнер» брал мясом, Покровск они берут очень технологично, обрезая логистику, и делая это через свои беспилотные подразделения, где всегда мы были сильнее. То есть мы проигрываем, по сути, на своем поле», – заявил Друзенко.

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