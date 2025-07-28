«Мы не за это боролись!» – в Киеве жалуются на Запад и зарплаты «ниже польских пенсий»

Внешнее управление и превращение Украины в ресурсный придаток Запада привело к катастрофическому обнищанию населения.

Об этом на канале «Espreso» заявила экс-премьер-министр Украины, а ныне депутат Рады Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Оно принесло нам, к сожалению, не решение вопросов, а усугубление этих проблем, и усугубление нашей беды», – сказала Тимошенко.

«Если сравнивать, то минимальная пенсия в Польше – 21,5 тысячи гривен. А у нас это считается хорошей заработной платой. Я говорю потому, что это внешнее управление страной на аутсорсинге, оно не принесло нам решения проблем.

«И поэтому мы не имеем права покидать страну без суверенитета – мы за это боролись, мы за это умирали. И сейчас наши друзья не могут у нас это забирать. А сейчас забрали власть международные эти наблюдательные советы, международные консультативные советы, грантовые структуры.

Кстати, Офис реформ – это тоже грантовая структура, которая, по сути, является де-факто нашим Кабинетом министров. Там пишутся все наши законопроекты, все решения, все эти реформы, где мы – ресурсный центр Европы. Это все там формируется.

Так вот, что я хочу сказать, это выглядит так, будто наши западные друзья считают, что Украина не состоялась, что она не может собой управлять. Потому что она недостойна.

Предоставление нам кредитов не дает права никому и никакой лицензии на лишение нас суверенитета!», – возмущалась она.