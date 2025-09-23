«Мы не торопимся» – ЕС рассчитывает «постепенно дожать Россию» на всём постсоветском пространстве

Елена Острякова.  
23.09.2025 16:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 173
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Украина станет членом ЕС через 10 лет.

Об этом ведущий исследователь Финского института международных дел Синикукка Саари заявила на Хельсинском форуме по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я могу представить себе будущее, в котором гарантии безопасности действительно будут. Например, если через 10 лет Украина станет членом ЕС. Я думаю, это изменит ситуацию. И я думаю, что это произойдет постепенно», – рассуждала Саари.

Она считает, что ЕС последовательно и упорно выдавливает Россию из всех ее сфер влияния.

«И еще я думаю, что Россия неправильно понимает Европу. Европа не очень решительна. Она действует медленно. Но мы видим, что у нее есть выдержка. Например, на Кавказе и в Молдове, если там была миссия, она оставалась там, а не исчезала через 5 лет. Россия не всегда понимает, что это за постепенные процессы», – сказала Саари.

