«Мы не торопимся» – ЕС рассчитывает «постепенно дожать Россию» на всём постсоветском пространстве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина станет членом ЕС через 10 лет.

Об этом ведущий исследователь Финского института международных дел Синикукка Саари заявила на Хельсинском форуме по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я могу представить себе будущее, в котором гарантии безопасности действительно будут. Например, если через 10 лет Украина станет членом ЕС. Я думаю, это изменит ситуацию. И я думаю, что это произойдет постепенно», – рассуждала Саари.

Она считает, что ЕС последовательно и упорно выдавливает Россию из всех ее сфер влияния.