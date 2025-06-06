Мы готовимся к войне на весь 2026, но денег на армию уже нет – украинский министр
Не прошло и полугода, как украинский бюджет начал испытывать серьёзный дефицит денег на ВСУ.
Об этом на заседании Верховной рады заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Да, действительно, в связи с тем, что у нас не всегда можно предвидеть ситуацию во время полномасштабной войны и потребности ВСУ, у нас есть потребность в ближайшее время, мы будем к вам обращаться о внесении изменений в закон о государственном бюджете.
Это не какие-то недоработки, это не какие-то чьи-то причуды, это просто понимание того, что на ВСУ средств недостаточно по разным причинам. Из-за смены технологий, изменений в поставках оружия от наших ключевых партнеров, активизации ситуации на поле боя.
Если вы сравните бюджетные цифры, которые мы подавали в бюджет в сентябре и с которыми принимался бюджет, цифры полностью соответствуют прошлогодним. Но вы знаете, ситуацию нельзя линейно спрогнозировать. Ситуация абсолютно асимметричная, требующая иногда достаточно сложных и асимметричных решений. Поэтому мы в ближайшее время будем обращаться к вам с пересмотром бюджета», – сказал министр.
При этом он подчеркнул, что киевское руководство уже ищет деньги для продолжения войны в 2026 году.
«Мы бы хотели, чтобы, конечно, ситуация улучшилась, но прагматично мы сейчас планируем бюджетную декларацию по двум сценариям: базовый сценарий, и будет альтернативный сценарий, который будет предусматривать продолжение боевых действий на весь период 2026 года. Нам нужно быть готовым ко всему», – добавил он.
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