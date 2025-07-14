«Мы должны внушать страх»: Макрон грозит России ядеркой и тотальным перевооружением

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Франция, несмотря на экономические проблемы, вновь решила побряцать оружием.

Так, сегодня по случаю национального праздника Дня взятия Бастилии французский президент Эммануэль Макрон отметился рядом воинственных заявлений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никогда с 1945 года свобода не подвергалась такой угрозе», – сказал Макрон, выступая перед высокопоставленными офицерами в оборонном ведомстве страны, слова которого приводит AFP.

Он уверяет, что Европа «подвергается опасности в то время, когда война пришла на нашу землю из-за вторжения в Украину, а Соединенные Штаты добавили некую неопределенность».

«Наша Европа оказалась на грани огромной дуги кризисов», – заявил французский лидер.

По его словам, оборонный бюджет страны планируется увеличить на 3,5 млрд евро в 2026 году, а в следующем году – еще на три миллиарда. Макрон похвастался, что за 10 лет его президентства оборонный бюджет почти удвоится и достигнет почти 64 миллиардов евро.

Кроме того, было сказано, что будет создаваться «новая основа» для военной подготовки и службы молодых людей в армии.

«Обновленная версия закона о военном программировании» на 2024–2030 годы, в рамках которой на вооруженные силы в настоящее время выделено 413 миллиардов евро, будет представлена осенью», — сказал Макрон.

Отметился он и очередными угрозами.

«Столкнувшись с более жестоким миром, страна должна стать сильнее, потому что чтобы быть свободным в этом мире, нужно внушать страх, а чтобы внушать страх, нужно быть сильным», — говорит президент.

Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, против кого направлены эти усилия, глава государства обратил внимание на «постоянство российской угрозы на границах Европы».

Затронул он и тему ядерного оружия, подчеркнув, что «поручил министру вооруженных сил вступить в стратегический диалог с нашими европейскими партнерами, которые к этому готовы».