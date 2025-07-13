Музей Лавры разворован при Зеленском

В музее исторических драгоценностей Киево-Печерской Лавры пропали из экспозиции две трети экспонатов.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я как-то уже после начала войны зашел в музей исторических драгоценностей Киево-Печерской Лавры и ужаснулся. Я очень хорошо знаю этот музей, был в нем неоднократно. Я увидел, что там нет двух третей экспонатов, которые находились там ранее. И я, честно сказать, не знаю их судьбу. То ли они спрятаны, то ли они вывезены», – сказал Бондаренко.