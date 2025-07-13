Монтян призывает россиян готовиться к войне с НАТО и интервенции

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США продолжали снабжать Украину оружием, несмотря на заявлениях Дональда Трампа о приостановке поставок.

Об этом покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян заявила в интервью БелТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всегда вам говорила, что они дадут все и в избытке, лишь бы эта война продолжалась как можно дольше. Я ни секунды не верила в миротворческие инициативы Трампа. Все это была болтовня, что что-там остановлено, и чего-то там не дают. Разумеется, все давали и не прекращали давать. Если бы было по-другому, ситуация на фронте была бы кардинально иной», – сказала Монтян.

Она уверена, что «коллективный Запад будет сражаться до конца».