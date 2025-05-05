Несмотря на скулёж украинских СМИ об упавших донатах для ВСУ, воинственно настроенные страны западного блока не позволят Украине проиграть или заключить мир.

Об этом в эфире видеоблога «Мультичел+» заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Не верьте этим прибедняющимся лжецам! Всё у Салорейха будет, им всё дадут. Запад не собирается сдаваться . Запад на данный момент собирается воевать до талого», – сказала Монтян.

Она подчеркнула, что для войны с Россией пока ещё хватает украинцев, поэтому гнать на убой будут их.

«Но сейчас у них вот пока ещё есть время, поскольку ещё хватает мяса, которое ловит ТЦК. Фронт же стоит не просто так, а потому что хватает, там ещё более чем достаточно желающих повоевать.

А кто не желает, тех погонят пинками. Или подкупят этих малолеток. Сейчас же малолеток вербуют, 18-24 года, на год выдают им миллион. Завлекают деток – «вы можете купить много бигмаков», или еще какого-то дерьма. Вот, и они реально ломятся, заключают контракты, они молодые, их можно чему-то научить, особенно беспилотникам, которые сейчас и решают.

Так что воевать еще – не перевоевать. А тем временем Запад скинет Трампа, расчехлится, прибарахлится в плане военной продукции, диверсифицирует свою экономику, и пойдет серьезной войной. Мира точно не будет, даже не разгоняйтесь», – уверена Монтян.