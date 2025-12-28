Певица-иноагентка Елизавета Гырдымова сознательно довела дело до своего заочного ареста в России, чтобы теперь пиарить себя на зарубежных концертах как жертву репрессий. На самом деле она просто не размещала плашку иноагента на своих публикациях в соцсетях, а потом дважды отказалась платить за это штраф.

Но обо всем этом Гырдымова «забыла» сказать в интервью «законопослушной» иноагентке Ирине Шихман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никакого преступления я не совершала, никакого иностранного финансирования у меня не было, никто мне не предоставил эти документы. При этом я слышу, что люди могут себя вычеркнуть из иностранных агентов. На контрасте сталкиваться с реальностью этого закона очень тяжело и обидно. Это очень дискриминационная вещь, отвратительная! Мне это не нравится. Внутри я это тяжело переживаю», – причитала Гырдымова.

Она лицемерно жалуется на то, что не может увидеться со своими престарелыми бабушками. Однако первое, о чем упомянула певица, проживающая в Литве, это о сокращении своей «кормовой базы».

«Очень обидно, что не могу выступить теперь в Сербии, Армении, Грузии. Это все разделяет меня с моими слушателями, которых я люблю. Эти страны находятся в соглашении с Россией о выдаче преступников, находящихся в международном уголовном розыске», – скулила Гырдымова.

Она утверждает, что боится за свою мать и продюсера, которая свободно ездит из России в Литву и обратно.