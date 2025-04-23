Миру не нужно согласие Украины, чтобы признать Крым российским и начать снимать санкции.

Об этом в интервью телеведущему Виталию Дикому заявил бежавший из Украины киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым могут вынести за скобки. Вот если мы рассмотрим трек Крыма, как он будет передан Российской Федерации или признан, потому что задача стоит не признание Украины. Признает она, или не признает – да чхать. Небольшая страна, разбитая, бедная, кто ее мнение считает. Самое главное – снять санкции европейские и американцы с Крымского полуострова, и начать снимать с России . А в данной ситуации это может быть и резолюция ООН», – сказал Балашов.

«То есть Украина, например, в Лондоне скажет, мы на все согласны, но извините, Крым мы не можем признать, мы туда военным путем не пойдем обязуемся туда поставлять электроэнергию, воду, не нарушать там ничего.

Но после этого будет заседание пяти стран, членов Совбеза ООН – Китая, Франция, Россия, Америка и Великобритания, и они скажут, ну, мы признаем Крым российской территорией в связи с тем, что они провели референдум, они подали заявку, и мы, основываясь на международном праве нации на самоопределение, вот они самоопределились. Тут все очень четко складывается.

А украинское согласие… ну не согласна она, ну и хорошо, когда-то согласитесь, лет через 100», – резюмировал он.