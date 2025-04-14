МИД РФ: Киевский режим продемонстрировал свою полную недоговороспособность
Украинская сторона несет полную ответственность за отсутствие контактов между Киевом и Москвой.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, отвечая на вопрос, есть ли контакты между странами по линии внешнеполитических ведомств.
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«Таких контактов нет, и ответственность за это несем не мы, а полностью украинская сторона. К сожалению, на протяжении всего периода украинского кризиса киевское руководство демонстрировало свою недоговороспособность и полное отсутствие устремлений к миру. Подтверждение такой безответственной позиции мы видим и сейчас.
Россия и США договорились о том, что с 18 марта вводится мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины. На словах киевский режим согласился соблюдать его, а на деле мы видим практически ежедневные атаки на энергообъекты Российской Федерации. То есть киевский режим вновь демонстрирует отсутствие стремления к мирному политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса», – сказал Галузин в интервью «Известиям».
Затронута была и тема прекращения транзита в ЕС российского газа через Украину, в результате чего пострадали Венгрия и Словакия.
«С 1 января киевский режим прекратил выполнять соглашение о транзите российского газа в Европу через Украину. Это, конечно же, поставило Венгрию и Словакию в крайне тяжелое положение — мы это понимаем. И вместе с коллегами из Венгрии и Словакии мы искали и в итоге нашли пути снабжения российским газом этих стран, их промышленности, их населения. На сегодня такие поставки осуществляются по газопроводу «Турецкий поток». Что касается перспективы возобновления транзита, то здесь мы видим, какую политику проводит киевский режим. Решение о прекращении транзита действует, и такова реальность», -резюмировал Галузин.
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