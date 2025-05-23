Меряются паспортами: в 2025 году американцы тысячами становятся британскими подданными

Сергей Рыжов.  
23.05.2025 12:31
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, Общество, Политика, США, Эмиграция


Все более явственно проявляющееся соперничесво в англосфере между Вашингтоном и Лондоном получило еще одно измерение – теперь страны меряются паспортами.

Financial Times (FT) со ссылкой на официальную статистику Соединенного королевства пишет, что с начала 2025 года количество граждан США, претендующих на подданство Великобритании, достигло рекордного уровня.

Все более явственно проявляющееся соперничесво в англосфере между Вашингтоном и Лондоном получило еще одно...

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Издание связывает это с переизбранием Дональда Трампа на пост президента США, вызвавшим определенный отток образованного и обеспеченного среднего класса из Штатов, чти представления о величии Америки не совпадают с представлениями Трампа.

За первые три месяца 2025 года за получением британского гражданства обратились более 1,9 тыс. граждан США — на 12% больше, чем в четвертом квартале 2024 года.

По словам юристов, политическая нестабильность в Америке привела к резкому росту заявлений на получение виз и гражданства Великобритании, особенно после объявлений Трампа о тарифах.

«Люди уезжают из-за страха, разочарования и [отсутствия] финансовой, а также личной безопасности», — утверждает директор юридической фирмы Immigration Advice Service Оно Окерега.

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