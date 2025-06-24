Мерц грозит Москве дать первое сражение с бундесвером в Литве

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Германия берет на себя ответственность за безопасность Литвы.

Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил сегодня в Бундестаге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На восточном фланге НАТО мы будем напрямую поддерживать наших партнеров. В начале апреля мы с министром обороны посетили новую бригаду в Литве. В Вильнюсе, когда они только начинали там работать, я сказал: мы в Германии слишком долго игнорировали предупреждения стран Балтии об имперской политике России. Мы поняли, что совершили ошибку! И теперь, когда мы поняли ее цели, безопасность Литвы — это и наша безопасность тоже», – сказал Мерц.

В этом году бундесвер начал развертывание своего контингента в Литве. 45-я танковая бригада под командованием генерала Кристофа Хубера (будет базироваться в 30 км. от Вильнюса. К концу года численность личного состава доведут до 500 человек, а к 2027 году до 5 тысяч).

Литва получила на строительство военного городка в Руднинкае для немецкой бригады кредит на 540 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Общая стоимость проекта создания литовской военной базы бундесвера (вооружённых сил ФРГ) оценивается в 1,2 млрд евро.

Немцев не испугала гибель четырех американских солдат на учениях НАТО в апреле. Экипаж гусеничного транспортного средства утонул в болоте на Пабрадском полигоне.

«Если начнётся полномасштабная война, то почти вся наша армия будет уничтожена в течение недели. Рассмотрим современные технологии и беспилотники: Россия в этом плане приобрела огромный опыт. У нас, ко всему прочему, нет оперативной глубины”, — заявил профессор Шарунас Лиекис из Университета Витольда Великого в Каунасе в интервью Rzeczpospolita.