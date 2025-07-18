Мерц анонсировал скорое появление на Украине дальнобойных ракет

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В ближайшие недели у Украины появятся дальнобойные ракетные системы, разработанные в рамках сотрудничества с Германией.

Об этом на пресс-конференции заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мерц отказался уточнять о том, что это будут за ракеты и как их удалось так быстро разработать, испытать и изготовить.

«Мы подробно говорили о военной поддержке Украины и не только о ПВО, но и о возможностях Украины лучше защищаться, в том числе с помощью систем большой дальности. Мы называем это дальнобойным огнем. Украина уже в ближайшее время получит большую поддержку в этом направлении, в том числе в рамках промышленного сотрудничества, которое мы заключили с Украиной. Мы не будем публично сообщать подробности, но в ближайшие недели и месяцы Украине будет оказана гораздо более существенная поддержка с помощью таких систем», – заявил Мерц.

Напомним, ранее ряд экспертов высказывали мнение о том, что Германия пытается выдать за совместную с Украиной разработку свои ракеты Taurus, которые будут в разобранном виде поставляться на Украину, дособираться там и представляться как украинское оружие.