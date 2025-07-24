«Люди даже не знают, за что митингуют» – в Киеве нашли заказчиков, но не видят лидеров

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Прошедшие по всей Украине митинги в защиту НАБУ были заказаны и проплачены остатками местного олигархата и не желающими лишаться кормушки чиновниками.

Об этом в эфире своего блога заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже несколько дней на Украине отмечаются акции протеста, причем многие обращают внимание, что на второй день протест был более многочисленный. Однако, насколько можно говорить о серьезности и результативности этих акций? Ведь фактически люди вышли не против конкретных акций произвола, не против того, что творится в стране, не против беззакония ТЦК, не против коррупционных действий властей, а вышли в защиту абсолютно непонятных структур. Причем многие протестующие даже не понимают суть работы этих структур, не понимают даже как расшифровываются аббревиатуры НАБУ или САП, не понимают кто является руководителем, каким образом формировались эти структуры, различия в деятельности антикоррупционных органов или, например, прокуратуры, правозащитных или правоохранительных организаций. То есть в целом происходит определенная подмена понятий и действительно многие считают, что ядро этих акций протеста составляют люди, которые получили определенные средства от заинтересованных лиц», – сказал Бондаренко.

По его мнению, заказчики – украинские олигархи, политики и топ-чиновники.