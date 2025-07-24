«Люди даже не знают, за что митингуют» – в Киеве нашли заказчиков, но не видят лидеров

Вадим Москаленко.  
24.07.2025 22:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Протесты, Россия, Украина


Прошедшие по всей Украине митинги в защиту НАБУ были заказаны и проплачены остатками местного олигархата и не желающими лишаться кормушки чиновниками.

Об этом в эфире своего блога заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прошедшие по всей Украине митинги в защиту НАБУ были заказаны и проплачены остатками местного...

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«Уже несколько дней на Украине отмечаются акции протеста, причем многие обращают внимание, что на второй день протест был более многочисленный.

Однако, насколько можно говорить о серьезности и результативности этих акций? Ведь фактически люди вышли не против конкретных акций произвола, не против того, что творится в стране, не против беззакония ТЦК, не против коррупционных действий властей, а вышли в защиту абсолютно непонятных структур.

Причем многие протестующие даже не понимают суть работы этих структур, не понимают даже как расшифровываются аббревиатуры НАБУ или САП, не понимают кто является руководителем, каким образом формировались эти структуры, различия в деятельности антикоррупционных органов или, например, прокуратуры, правозащитных или правоохранительных организаций.

То есть в целом происходит определенная подмена понятий и действительно многие считают, что ядро этих акций протеста составляют люди, которые получили определенные средства от заинтересованных лиц», – сказал Бондаренко.

По его мнению, заказчики – украинские олигархи, политики и топ-чиновники.

«Явно видно, что люди, которые вышли на акции протеста, не совсем понимают, против чего они протестуют и что они защищают. Да, у этих акций протеста есть свои заказчики. Да, существует позиция отдельных олигархов, которые сегодня начали чувствовать себя не совсем уютно.

Существует позиция отдельных политиков, которые понимают, что сейчас они уже не сыграют на определенных противоречиях между президентской вертикалью и НАБУ. Поэтому в данном контексте понятны заказчики, но не понятны лидеры», – подытожил эксперт.

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