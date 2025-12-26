Луценко: «Я двумя руками за позорный мир. А Зеленского потом посадим за госизмену»

Игорь Шкапа.  
26.12.2025 18:30
  (Мск) , Киев
Украине следует соглашаться даже на явно невыгодные условия мирного соглашения, но потом привлечь руководство страны к уголовной ответственности.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Понимая, что в стране высок запрос на мир, Луценко, входящий в лагерь враждующего с Зе-режимом экс-президента Петра Порошенко, не стал категорически отвергать мир, отметив, что хочет сразу ответить все тем, кто обвинит его в стремлении продолжать войну.

«Я тоже за мир. И даже за такой позорный, который нам пытаются выдать за мощную победу. Потому что другого лучшего документа после семи лет президентства Зеленского, после того, что он не делал до войны и того, что он сделал во время войны, не может быть.

И если какой-то проходимец взялся за профессию хирурга, а у его больного в результате полная гангрена ноги, то ногу придется ампутировать. Нет иного выхода. Иначе умрет больной», – рассуждал экс-генпрокурор.

По его словам, после этого клоуна-мошенника придется посадить.

«Поэтому мы будем тоже за мирный план, но с однозначной уголовной ответственностью за государственную измену, которую совершили в ходе войны. Вот такая моя личная позиция по отношению к любому мирному плану, который нам предложит Зеленский».

