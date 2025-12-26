Луценко: «Какой ещё суверенитет? Зеленский нагло брешет в глаза»

Украина не может считаться полностью суверенной, пока не контролирует все территории, которые считает своими.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, почему в 20 пунктах «мирного плана», который обнародовал Зеленский, фигурирует формулировка, что стороны «подтверждают суверенитет Украины».

«Зеленский напихал в эти пункты формулировки, которые можно выдавать за победы. После всего, что произошло в этой войне, вдруг выходит утомленный боями и победами президент и говорит: «Фух, мы отстояли суверенитет». Ну и народ, который, хочет положительных новостей, говорит: «Да, ура! Мы верили, что наш президент лучший во Вселенной», – иронически описывает потенциальную ситуацию экс-генпрокурор.

При этом он говорит, что суверенитет – это право государства владеть и распоряжаться всей своей территорией.

«Как можно подтверждать суверенитет Украины после того, как у нас аннексировали Крым, а теперь еще и оккупировали две трети Донбасса. При этом еще и две трети Запорожской области? О каком суверенитете идет речь?..

Расскажите это украинским патриотам, например, в Мелитополе или в том же Луганске или Сватово. Какой у них там суверенитет, какие права и свободы установлены украинским суверенным государством. Ну, это просто брехня в глаза», – пафосно негодует Луценко.

