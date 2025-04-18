Лидеры ЕС настойчиво втягивают Трампа в совместный военный поход на Россию – американский дипломат

Елена Острякова.  
18.04.2025 19:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Европейские лидеры создают повод для войны в отношениях с Россией.

Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью Институту Шиллера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские лидеры создают повод для войны в отношениях с Россией. Об этом экс-помощник министра...

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«Похоже, что на переговорах в Париже европейские участники – Германия, Франция, Англия и другие страны – выступили против американцев, настаивая на присутствии сил НАТО или сил, сформированных из членов НАТО на Украине, что, как ясно дали понять русские, станет казус белли», – сказал Фримен.

Он осудил угрозы нового руководства Германии поставлять на Украину ракеты «Таурус».

«Русские ясно дали понять, что они вынуждены будут ответить. Надеюсь, обычным оружием, но, возможно, и ядерным. Так что Германия не отличается от других европейцев тем, что она идет на огромный риск, который мне кажется довольно глупым. В этом нет необходимости. Украина проиграла войну», – подчеркнул Фримен.

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