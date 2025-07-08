«Лето-осень будут горячими. Зеленский нацелит ракеты на Москву» – прогноз
Острая фаза конфликта продолжится, и киевский режим будет делать ставку на террор и попытки ударов по Москве.
Об этом в эфире радио «КП» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп – эмоциональная личность, он часто меняет свои решения, Трамп пытается решить этот конфликт, у него не получается. Ему не понравился разговор с нами, потому что он хотел нас в наших требованиях просадить, а наши требования не менялись, и мы всегда прозрачно себя ведём.
Американцы считают, что это какая-то глупость, потому что в их стратегии нужно завысить требования, чтобы была возможность откатиться и сойтись на «peace deal», заключить сделку. И в этом отношении мы говорим: нет, ребята, мы не шутили, всё, что мы сказали, так и есть. Мы ничего нового, лишнего не просим, но от этого тоже отступать не будем», – сказал Клинцевич.
В связи с этим, предупредил эксперт, «лето-осень будет горячим».
«Будет интенсификация боевых действий. Да, им передадут комплексы ПВО, дополнительные ракеты, но это не сильно им поможет, потому что мы наращиваем ударные возможности. Поэтому, скорее всего, Зеленский будет делать ставку на терроризм и попытки удара по Москве.
Я не исключаю, что в ближайшее время они всё-таки попытаются распаковать свою РСД «Сапсан», плюс они сделали длинный «Нептун» с дальностью под 1000 километров, это высокоскоростное средство. В условиях радиоэлектронной разведки со спутников России и понимания нашего радиолокационного поля, это им позволит дотягиваться до каких-то объектов.
Не факт, что это Москва, она очень хорошо защищена, но какие-то регионы менее защищённые. Будут бить, показывая, что они на что-то ещё способны», – считает конфликтолог.
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