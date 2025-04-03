Кулеба плачется: без США европейцы не обеспечат свои войска на Украине

Анатолий Лапин.  
03.04.2025 10:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, США, Украина


Европейские страны не смогут перебросить на Украину десятки тысяч солдат без поддержки США. У них недостаточно логистических возможностей и нет такого количества резервов, которые понадобятся для обеспечения такой кампании.

Об этом в эфире «Лига.нет» заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны не смогут перебросить на Украину десятки тысяч солдат без поддержки США. У...

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«Есть ли объективные препятствия для того, чтобы отправить, условно, я слышал, 3 – 5 тысяч в Киев, Львов, Одессу, Житомир, Винницу, я не знаю, о каких городах они говорят? Нет, нет. Есть ли объективные препятствия для того, чтобы отправить 50 тысяч ближе к линии фронта, я уже не говорю о самой линии фронта?

Есть объективные и политические, и объективные материально-технические препятствия для реализации этой задачи, потому что на сегодня без поддержки американской логистики европейцам будет, ну, из уважения, скажем, чрезвычайно сложно выполнить такую логистическую операцию.

Если вы держите 50 тысяч солдат в стране X, они же не сами должны приехать, они должны приехать с военной техникой, у них должна быть налажена связь, должны быть подработаны пути эвакуации. При этом у вас еще где-то 100 тысяч должны сидеть наготове, чтобы осуществлять их ротацию. Они же не приедут сюда навсегда. А не дай бог кто-то умрет из них, кого убьют осколком, как отреагируют в обществе? Мы же демократические правительства, а что скажут наши общества? Там дальше возникает бесконечное количество вопросов», – заявил Кулеба.

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