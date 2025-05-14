Крымский режиссёр прокомментировал отмену спектаклей театра Вахтангова в Севастополе

Скандала с отменой гастролей театра Вахтангова в Севастополе не должно было быть, поскольку график поездок составляется заранее, и в репертуаре достаточно спектаклей помимо постановок бывшего худрука, режиссера Римаса Туминаса.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал главный режиссёр крымского Государственного академического музыкального театра Владимир Косов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня, как для представителя театра, история грустная. Но, вероятно, сейчас в нашей стране то время, когда каждый должен отвечать за свою позицию и за свои слова. В 2022 году худрук вахтанговского театра резко высказался против политики государства. Он принял другую сторону, и в этом смысле я поддерживаю Развожаева. Но есть другая сторона медали: театр – это творчество коллективное. И, к сожалению, от этого пострадал и огромный коллектив вахтанговского театра. И в этом смысле, мне жаль, что из-за поступков руководителя не состоялись гастроли, и пострадали от этого мы все: мы, как зрители, не увидели прекрасный театр Вахтангова, а театр Вахтангова лишился возможности выступить на крымской земле», – подчеркнул он.

Эта ситуация, по словам главрежа музтеатра, вообще не должна была произойти, потому что гастроли планировались давно, и в театре Вахтангова достаточно спектаклей, которые можно показать в Крыму. По халатности или недосмотру возник скандал – сказать сложно.